Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi parla a La Gazzetta dello Sport di Giovanni Martusciello, vice di Sarri che a Parma potrebbe sostituirlo in panchina: "Sono molto contento, io ho grande stima di Giovanni. Mi farebbe piacere se fosse qui, però vedo che ha fatto carriera… Poche ore fa l’ho chiamato, gli ho detto “pensavo non potessi più allenare in A, invece ti ritocca…”. Ha riso».