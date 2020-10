È sempre affascinante quando due figure importanti continuano a viaggiare in parallelo nei loro percorsi e le loro parabole continuano a scorrere guardandosi e intrecciandosi. Questo accade ad esempio quando andiamo a ritroso nella storia juventina fino al giorno dell'esordio di Giorgio Chiellini con la maglia bianconera. Era il 15 ottobre 2005, esattamente quindici anni fa. In un Delle Alpi che stava per terminare i suoi anni di servizio, la Juventus batteva 1-0 il Messina con una rete fantastica di Del Piero. Al minuto 75 mister Capello si copre: esce Pavel Nedved, entra il giovane Chiellini.

PARALLELO - All'epoca, campione della Juve e giovane promessa. Oggi, vicepresidente della Juve e capitano. Parafrasando l'inno ufficiale, "storie di un grande amore".