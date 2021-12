Fabrizio Corsi, intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, ha parlato della stagione del suo Empoli: "La stagione migliore? Lo vedremo a fine stagione. Vincere con Juventus, Fiorentina e Napoli sono stati tre bei regali, ma il problema principale è rimanere con i piedi per terra e con la stessa mentalità affrontare i prossimi impegni. Ad esempio, la gara di domenica prossima è una di quelle decisive per il nostro campionato: se avessi potuto sceglierei, avrei messo la firma per vincere con lo Spezia piuttosto che col Napoli. Comunque fa piacere aver fatto bella figura con alcuni protagonisti della Serie A; speriamo solo di non diventare troppo antipatici".