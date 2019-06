Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato come ospite ai microfoni di Radio Bruno, confermando un colpo per la Juventus: “Su Traoré l’accordo c’è, è una formalità chiudere, con la Juventus ci vedremo nei prossimi giorni. Penso che i bianconeri su Traoré debbano solo decidere con quale altro club definire l’operazione". Ma non solo. Il patron ha svelato: "C’è un rapporto amichevole e familiare, tanto che alla fine mi sa che mi prendono anche l’allenatore della Primavera”. Si tratta di Lamberto Zauli, ex calciatore di Palermo, Bologna, Samp e Vicenza, che potrebbe occupare una delle panchine vuote in casa bianconera, tra Under 23 e Primavera.