dal 1991, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus:" Io non posso certo indicare la strada ai grandi club, che hanno esigenze completamente diverse da quelle che ho io, però se la Juventus nell’ultimo anno e mezzo ha fatto giocare sette o otto ragazzi giovani - al di là di valorizzarli, di valorizzare il lavoro del settore giovanile e della seconda squadra - posso pensare che ne abbia ricevuto benefici anche nei numeri. Ma anche gli altri grandi club hanno giovani di quel livello, penso alla Roma"."La Juve aveva vissuto una stagione difficilissima da gestire, per l’allenatore e per la società. Di sicuro tutto questo ha avuto riflessi negativi su gioco e risultati, però il lavoro fatto l’anno scorso sta dando frutti. Ora che la Juventus è in testa si comincia a rendersene conto, ma io non capisco come si potesse pensare a un’Inter strafavorita: le ho sempre viste alla pari.se l’Inter può incappare in una giornata negativa è dopo una partita di coppa, come l’anno scorso contro di noi.""Non mi pare che la Juventus abbia meno sostanza nella rosa e poi c’è stato l’inserimento dei giovani, sicuramente fra le cose più positive di quest’anno, che credo possa riequilibrare qualche differenza tecnica: quando vedo giocare Yildiz... È un talento a cui non manca nulla e che è nel posto giusto per crescere. Alla Juventus e a Torino gli atleti sono atleti più che attori, per tornare al discorso di prima. È un po’ quello che, in piccolo, capita da noi, dove la grande tranquillità della piazza aiuta, soprattutto i giovani"."Mi auguro una partita in cui ce la giochiamo, una grande prestazione che possa darci convinzione anche in caso di risultato negativo. Poi non è detto che debba vincere la Juve: non andiamo certo a Torino rassegnati alla sconfitta"."Vlahovic mi sembra di nuovo il Vlahovic di Firenze: ora lo riconosco, perché ha una presenza significativa sia a cospetto della difensa avversaria, sia in area. È decisivo. Ed è tornato a vincere i duelli: è la differenza tra lui e gli attaccanti normali. Lautaro è diverso, ha dei movimenti e un’intelligenza per cui si trova in condizione di fare gol senza bisogno di farlo, il duello. Sono diversi, ma sono il meglio che offre ora il nostro campionato"."Per me è sempre il ragazzo che ho visto dagli Allievi, che prendeva il pullmino cinque giorni a settimana da Lucca per venire ad allenarsi. Poi è andato alla Juve ed è tornato in Serie B con Sarri, che lo battezzò subito come titolare nonostante altri molto più esperti. Il suo percorso con la Juventus è stato una conseguenza e nell’ultimo anno e mezzo ha avuto un crescendo sempre più convincente. Quando lo vedo gli chiedo se i suoi genitori sono sempre per l’Empoli, perché mi raccontava che avevano continuato a tifare Empoli"."Tutti dicono la loro, ma mi pare che si stia aggiungendo confusione. Io un’opinione ce l’ho e se gli addetti ai lavori me la chiedessero gliela direi in un ufficio. Vedo un movimento in grossa difficoltà, pensavo che il Var potesse risolvere tanti problemi e una parte li ha risolti, qualcuno stranamente no. Dico stranamente perché un arbitro può sbagliare per tanti motivi, ma sbagliare con il Var sinceramente mi pare strano".