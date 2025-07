CorSera - 'Vlahovic ha rifiutato il Napoli', le intenzioni del serbo sul futuro

Vlahovic dice no al Napoli

Scambio Vlahovic Osimhen



Vlahovic, le intenzioni sul futuro

Tra i nodi da sciogliere per la nuova dirigenza della Juventus c'è sicuramente quello legato al futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo infatti ha il contratto in scadenza nel 2026 e nella prossima stagione percepirà un ingaggio decisamente fuori dai nuovi parametri societari della Juventus: circa 12 milioni di euro. Inoltre il centravanti è sceso nelle gerarchie del tecnico Igor Tudor che spesso gli ha preferito Randal Kolo Muani.Il nuovo direttore Damien Comolli si sta guardando attorno alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato. In cima alla lista dei desideri c'è il centravanti di proprietà del Napoli Victor Osimhen. La Juventus starebbe provando a convincere il club azzurro per avviare una trattativa che potrebbe portare il nigeriano a Torino. Tra le ipotesi sul piatto ci sarebbe stato anche uno scambio.Infatti, stando a quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera, la Juventus avrebbe offerto ai partenopei Dusan Vlahovic per portare a Torino Victor Osimhen. Una trattativa che poteva essere interessante ma a mettersi di traverso è stato Dusan rifiutando subito i partenopei allenati da Antonio Conte.Dusan infatti, sempre secondo il quotidiano, punterebbe ad arrivare al termine della prossima stagione con la maglia della Juventus e poi liberarsi a zero. La Juventus dal canto suo vorrebbe cederlo prima per cercare di non perdere il centravanti a zero. Si lavora, ma nel frattempo Dusan dice no al Napoli.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui