Juventus, i due volti di Vlahovic

Juventus, Vlahovic ha risolto la crisi: così Allegri lo ha aiutato

Dusana mantenuto le parole del pregara contro il Frosinone: "Dobbiamo essere cattivi, concentrati e avvelenati per portare a casa i tre punti". Doppietta, 15 gol segnati in 23 gare ma soltanto 18 dal 1' minuto. Una media gol da capogiro: 0,65 reti a gara, superando addirittura quella che alla Fiorentina lo aveva consacrato che era 0,44. Come scrive oggi il Corriere dello Sport Dusan è rabbioso, affamato e a volte scontroso quando cerca il gol ma non lo trova. Tuttavia ha un altro volto, che non tutti conoscono.Nello spogliatoioMolto legato a tanti compagni, in particolare a Federico Gatti e Federico Chiesa. Si pensi però che nel periodo natalizio Dusan era diventato "un problema": fragilità, impulsività ed emotività che ne avevano condizionato le prestazioni. Si pensi ad esempio ai due rigori consecutivi sbagliati contro Empoli e Monza. La media gol era precipitata a 0,39 e la sua ansia da prestazione era decisamente tangibile. Dusan non era tranquillo.Un ruolo importante nel periodo cupo è stato certamente giocato da Allegri: lunghe chiacchierate tra Max ed il bomber serbo.I compagni lamentano il fatto che abbia troppa fiducia in sé stesso, fattore che può rivelarsi positivo per uscire dai momenti di crisi, quando attorno si crea il vuoto e ci si deve rialzare da soli.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.