Pericolo dall'Inghilterra per la. Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, anche ilha messo nel mirino, che a breve dovrà comunicare alla sua decisione sul futuro che ormai sembra destinato a essere alla. I Red Devils sono pronti a salutare Erik Ten Hag e hanno messo nel mirino come possibile sostituto proprio l'italo-brasiliano, che intanto oggi si godrà il giro con il pullman scoperto con la sua squadra per festeggiare la storica qualificazione alla prossima Champions League.