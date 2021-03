"Il matrimonio tra l'azienda Juventus e l'azienda CR7 è un fallimento". Non lascia spazio alle interpretazioni, il titolo di oggi del Corriere della Sera. I bianconeri, eliminati agli ottavi dal Porto, con un uomo in meno dopo un'ora di gioco, sono stati schiacciati dalle proprie mancanze. CR7 non era mai apparso così in difficoltà: l'immagine simbolo del fallimento è appunto la sua. Avrebbe dovuto consentire il salto di qualità, l'aggancio alla dimensione europea che questa squadra aveva creato dopo tempo e partita. Con lui, sono arrivati i peggiori risultati degli ultimi anni.