L'ambiente in casa Juventus è più frizzante che mai. Inevitabile visto i risultati degli ultimi due mesi e soprattutto le continue voci sul futuro di Massimiliano Allegri. "La squadra non è contro l'allenatore", ha confidato un giocatore agli amici, "Anzi, dopo il ritiro eravamo convinti che avremmo fatto una buona partita", come riporta il Corriere della Sera. Un ritiro che non era punitivo, come spiegato dallo stesso tecnico, ma solo per ritrovare unità e concentrazione in vista di un impegno importante come era quello contro il Genoa, che però non è andato come sperato.