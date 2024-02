Le voci riguardanti il futuro di Massimilianoaggiungono ulteriore incertezza in casa. Nonostante il contratto difino a giugno 2025, la sua conferma non è affatto scontata. Cristiano, direttore tecnico, ha dichiarato: "Max ha ancora un anno e mezzo di contratto e vogliamo continuare con lui". Tuttavia, è interessante notare che Thiago Motta continua ad essere monitorato dal dirigente bianconero così come da grandi club stranieri, tra cui Barcellona e PSG. La situazione è in continua evoluzione, rendendo difficile immaginare un possibile esonero dial momento,. Lo riporta il Corriere della Sera.