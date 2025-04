Corsera - Juventus, dopo Parma 'proprietà e società infastiditi'

POOL/AFP via Getty Images

Dopo una stagione trascorsa a cercare colpevoli tra dirigenza, allenatori e strategie societarie, arriva il momento di guardare anche dentro al campo. Come scrive oggi Il Corriere della Sera, prima o poi bisognerà “appiccicare sul medesimo libraccio delle responsabilità pure le facce dei giocatori della Juve (ma raramente, da Juve)”.Mercoledì a Parma, la squadra bianconera ha offerto una delle peggiori prestazioni della stagione, non solo per la povertà tecnica, ma anche – e forse soprattutto – per l’atteggiamento mostrato. Una gara piatta, priva di energia e voglia di imporsi, tanto da infastidire profondamente società e proprietà. Per oltre un’ora, i bianconeri sono sembrati scarichi, privi di corsa e determinazione.

Igor Tudor, appena subentrato in panchina, ha parlato chiaramente di una mancanza di “piglio” offensivo. Il tecnico croato aveva pianificato una gara precisa, con attacchi sugli esterni e ricerca della profondità, ma i suoi uomini lo hanno tradito sul campo. Emblematico il caso di Dusan Vlahovic, praticamente assente per tutta la durata del match.Ora, con gli alibi finiti, serve una svolta vera: non solo tattica, ma mentale. La Juventus non può più permettersi di giocare senza sembrare… da Juve.