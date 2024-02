Juventus, il futuro di Massimiliano Allegri e la pista Thiago Motta

. Fatale l’ultima sconfitta contro l’ma, a pesare, ancora prima è stato il pari contro l’Empoli e la sconfitta nello scontro diretto di San Siro, contro l’. La squadra nerazzurra prende il largo e, adesso, ai bianconeri non resta che provare a resettare la rotta, per restare al secondo posto e chiudere quanto prima la pratica Champions League.Nel periodo di difficoltà, come ipotizza questa mattina il Corriere della Sera, potrebbero aver influito ancheNonostante il contratto fino a giugno 2025,, sottolinea il Corriere della Sera. Cristiano Giuntoli, direttore tecnico, ha dichiarato: "Max ha ancora un anno e mezzo di contratto e intendiamo continuare con lui", ma tiene d'occhio Thiago Motta , ambito da importanti club stranieri come Barcellona e Psg.Al momento, è difficile immaginare l'esonero di Allegri, ma. Tuttavia, dipenderà dai piani del club, che mira a ridurre ulteriormente gli stipendi nella prossima stagione e mantenere un equilibrio tra cessioni e acquisti. Allegri ha dimostrato una buona gestione dei giovani. Se rimarrà, dovrà probabilmente rinegoziare il suo contratto da 7 milioni., durante la pausa per le Nazionali. Ora, Max ha un'altra missione: portare la Juve in alto con i gol del suo cavaliere Vlahovic.