Maurizio Sarri resta il favorito per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, è già pronto il contratto per strapparlo al Chelsea e portarlo sulla panchina bianconera: per Sarri si prospetta un triennale da 6.5 milioni di euro netti a stagione. In attesa della finale di Europa League tra i Blues e l'Arsenal di questa sera, che potrebbe rappresentare l'ultima partita al Chelsea per l'ex allenatore del Napoli, la Juventus prepara un futuro insieme a lui.