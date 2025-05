CorSera - L'Inter pensa di rinunciare alla Supercoppa in Arabia: le motivazioni

AFP via Getty Images



Perchè l'Inter pensa di rinunciare alla Supercoppa?



Chi parteciperà alla Supercoppa?

Una notizia inattesa in casa Inter. Stando a quanto riferito poco fa dal Corriere della Sera il club nerazzurro starebbe infatti pensando di rinunciare alla propria partecipazione alla prossimaItaliana.Il club avrebbe manifestato del malcontento per la formula a 4 squadre ae si riserva di partecipare al mini-torneo. A questo punto chiaramente ci si aspetteranno delle mosse da parte della Lega che probabilmente non si limiterà ad accettare una decisione del genere.



Cosa non accetta l'Inter della Supercoppa?

Le squadre partecipanti saranno le finaliste diItalia, quindi Milan e Bologna e le prime due in campionato (manca ancora la matematica) che dovrebbero essere Inter e Napoli."La sensazione è che il club interista, stritolato da mille partite, fortemente orientato a giocare la Supercoppa in gara secca, ora attenda di conoscere l’esito del cammino in Champions che potrebbe condizionare anche gli impegni di dicembre, quando si svolge la coppa Intercontinentale. Va da sé che la Lega non assisterebbe in maniera passiva a una eventuale rinuncia da parte dell’Inter: una sanzione sarebbe da mettere in conto" scrive il quotidiano.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui