Un processo di crescita che continua. E che attira le attenzioni di tutti, anche del Corriere della Sera. "Nessuna come la Juve, tra le grandi d'Europa, ha esasperato in modo simile la compravendita di giocatori (il cosiddetto player trading), quelli piccoli e quelli grandi", scrive il quotidiano. Un tradimento del progetto tecnico o un capolavoro di finanza calcistica? L'occhio finisce inevitabilmente sullo scambio imbastito tra Dybala e Lukaku. Dal 2014, gli acquisti della Juve sono stati 83, di cui una grossa fetta è stata destinata alle serie minori. Le altre, pure più grandi economicamente, sono parecchio staccate: 55 per il Real, 37 per il Liverpool. Sono tuttavia le cessioni a "raccontare ancora meglio l’architettura complessa e maestosa del «sistema Juventus» e a spiegare la differenza con gli altri giganti che popolano il calcio europeo": 321 in 5 anni. Per il Real sono 66, 98 per il Liverpool. 345 milioni di plusvalenze negli ultimi tre bilanci, con un balzo in borsa del 91%.