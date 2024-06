Tiene banco in casala situazione relativa a Federico. L'esterno bianconero, nonostante le dichiarazioni post Coppa Italia in cui confermava la volontà di restare, potrebbe lasciare Torino.Secondo quanto riportato da Corsera,continuano a monitorare l'ex, in attesa di ulteriori sviluppi. Sempre secondo quanto riportato da Corsera, il d.s bianconero Cristianostarebbe aspettando anche una risposta da Adrien, centrocampista bianconero con il contratto in scadenza.