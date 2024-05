Il rapporto tra Massimilianoed il direttore sportivo Cristianosembrava essere tutto meno che idilliaco, come riportano alcune indiscrezioni. L'edizione odierna del Corriere della Sera addirittura racconta di un rapporto particolarmente burrascoso tra i due, al punto che l'allenatore toscano avrebbe vietato al direttore sportivo di accedere alle sedute di allenamento oppure alle riunioni tecniche che precedevano le gare. Per questo motivo Giuntoli avrebbe intensificato rapidamente i contatti per Thiago Motta individuato come sostituto dell'allenatore toscano con cui i rapporti sembravano essere decisamente tesi.