Lo sport ai tempi del Coronavirus: tuta, scarpe da ginnastica e via a correre nei parchi. Anche al tempo del Coronavirus. C'è infatti chi proprio non riesce a rinunciare alla passeggiata tra gli alberi nonostante le restrinzioni. #iorestoacasa, sì: ma non tutti. Perché: "Con le palestre chiuse, ci resta solo il prato" hanno spiegato due ragazze come riporta il Corriere della Sera. Da parco del Valentino al Ruffini passando per piazza d’Armi, la corsetta della domenica o la passeggiata con il cane. Era la prima domenica di quarantena, ma qualcuno non ha resistito.