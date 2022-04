Intervistato da Il Corriere dello Sport, l'ex allenatore bianconero Marcello Lippi ha parlato anche della corsa scudetto con alcuni riferimenti alla Juve.



COME IL 5 MAGGIO? - "Vedo tanto equilibrio anche adesso, ma non so se durerà fino all’ultimo turno come quella volta".



FAVORITA - "Non parlo di favoriti o non favoriti... Dico solo che la squadra che ho visto giocare meglio nelle ultime 2-3 partite è stata l’Inter. Ho notato che è rabbiosa, determinata, viva e concentrata. Contro il Verona sabato ha fatto una grande prestazione".



ALLEGRI - "Max è un allenatore di alto livello, uno dei più bravi al mondo. Come tutti, però, qualche volta vince e qualche volta no".



VLAHOVIC - "L’ha migliorata e sicuramente le ha dato un potenziale maggiore in fase realizzativa".