"Ormai sono tre le squadre in lotta per vincere il titolo: Milan, Inter e Napoli". Così ha parlato Nicola Ventola, che ha spiegato a DAZN come il campionato sia ridotto a poche squadre, a maggior ragione dopo il risultato di Napoli-Milan. Parere contrario invece per Christian Vieri: "Mancano ancora dieci partite, tutto può succedere".