Per la Juventus e altri club è già ufficialmente iniziata la nuova stagione. In attesa di avere il gruppo al completo Max Allegri si è presentato ieri al J-Medical per salutare i primi giocatori arrivati e circa 80/100 tifosi. Aspettando l'inizio del campionato, spuntano anche le prime quote scudetto. A quanto è data la Juve?; dietro di loro, l'Inter campione in carica a quota 3.25 e molto più indietro il Milan che si può giocare a 12. Outsider Atalanta e Napoli a quota 14, la Roma a 16 e la Lazio di Maurizio Sarri quotata addirittura a 41.