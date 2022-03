Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della Juve contro la Salernitana, Massimiliano Allegri ha detto la sua anche sulla corsa scudetto. Ecco il suo pensiero: "Il Milan ha 66 punti, è favorito. L'Inter però per me ha molte chance di vincere lo scudetto, non togliendo il Napoli. Ora inizia ad alzarsi la pressione, delle cose diventano più complicate. Ma per esperienza, l'Inter ha un margine di vantaggio sulle altre due". E ancora: "Ora ci allontaniamo da quelli dietro e ci avviciniamo per la prima volta al secondo posto. Inter e Napoli sono a 63 potenzialmente. Ora riposiamo, recuperiamo giocatori, vediamo cosa succede negli ultimi 50. Pensiamo alla sosta, poi ci penseremo".