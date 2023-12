Nella corsa scudetto tra Inter e Juve, a fare la differenza, almeno sperano in casa bianconera, potrebbe essere il fattore "coppe", considerando che la squadra di Massimiliano Allegri non le disputa. In particolare, alla Continassa, riferisce Repubblica, hanno fiducia sul fatto che questo possa diventare un vantaggio da febbraio in avanti, quando il livello delle partite europee si alzerà con le gare ad eliminazione diretta. In più i nerazzurri saranno impegnati a gennaio per la Supercoppa in Arabia, con l'Inter chiamata a giocare almeno una partita (contro la Lazio), o due, in caso di vittoria.