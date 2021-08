Nonostante lo 0-3 contro il Barcellona,è stato uno dei migliori della Juventus. L'attaccante spagnolo si è sbattuto lì davanti cercando la via del gol: corsa, inserimenti negli spazi, dribbling e tiri in porta. Non era la serata giusta, ma in questi casi il risultato conta poco. Quella che rimane è la grande voglia di Morata di convincere Massimiliano Allegri che può contare su di lui per la stagione: Alvaro vuole diventare un titolare fisso nella formazione bianconera, ma occhio all'insidia Kaio Jorge.- La dirigenza ha deciso di rinnovare il prestito di Morata pagando 10 milioni nelle casse dell'Atletico Madrid, il diritto di riscatto è sceso da 45 a 35 milioni mache sarà uno degli osservati speciali in vista del mercato della prossima estate.- Attenzione a Kaio, dicevamo. Perché se il cartellino di Morata è ancora dei Colchoneros, l'attaccante brasiliano è tutto della Juventus che l'ha preso dal Santos per 3 milioni - pagabili in due anni - più una percentuale sulla prossima cessione, Max non vuole mettergli pressione ma sa di avere tra le mani un vero e proprio gioiellino. Il giocatore scalpita per scendere in campo e dimostrare il suo valore, pronto a giocarsi un posto da titolare. Kaio mette la freccia per ribaltare le gerarchie: Morata è avvisato, ma contro il Barça ha risposto presente.