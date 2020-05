1









Domenica in famiglia per il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved. L'ex calciatore ceco, infatti, si è dedicato ad una sessione di corsa in compagnia della figlia Ivana, che non ha perso occasione per sottolineare l'attenzione del padre sulla preparazione fisica. Non a caso, Ivana ha pubblicato una storia su Instagram con una foto che li ritrae insieme dopo la corsa, con l'aggiunta di tutti i tormentoni che Pavel ha rivolto alla figlia: "Tieni il mio passo, respira, facciamo a chi arriva primo là" e tanti altri. Un vero e proprio personal trainer, insomma...