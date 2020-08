1









Tra i nuovi volti della Juventus targata Andrea Pirlo c'è anche Dejan Kulusevski: lo svedese è rientrato dal prestito al Parma col quale si è messo in vetrina con un impatto pazzesco al primo anno di Serie A: dopo le prime giornate di campionato D'Aversa l'ha subito preferito a Karamoh, la Juve ha anticipato tutti bloccandolo già nel mercato invernale per 35,5 milioni più bonus. L'acquisto di Kulusevski rappresenta la nuova filosofia della società, che vuole creare una squadra giovane e di prospettiva, per continuare a vincere nel presente ma anche nel futuro. L'interesse per Dzeko? Un'eccezione firmata Andrea Pirlo: lì davanti infatti il nuovo allenatore vuole un giocatore d'esperienza e il classe '86 della Roma è l'obiettivo numero uno.



PROTAGONISTA - Sulla fascia destra però Dejan scalpita per scendere in campo e dimostrare di poter dire la sua anche nella miglior squadra italiana. L'anno scorso è stato il miglior giovane del campionato, e anche dopo la pandemia, ormai già sicuro di andare in bianconero, non si è voluto risparmiare dando sempre il massimo con la maglia del Parma. Talento e professionalità. Un ragazzo maturo, nonostante abbia appena vent'anni che confermano i margini di miglioramento del giocatore cresciuto nell'Atalanta.



QUALITA' - Mezz'ala o esterno d'attacco a destra nel tridente, ma può fare anche l'esterno di centrocampo o giocare da trequartista. Un rinforzo che va bene per ogni modulo: corre, dribbla, sterza e segna. Per informazioni chiedere al Parma, dove in una sola stagione sono già diventati tutti pazzi di lui: al primo anno in A è andato subito in doppia cifra, 10 gol e 9 assist in 36 partite; ne ha saltate solo due per leggeri infortuni. Grazie alle grandi prestazioni in gialloblù ha anche debuttato in nazionale e si è preso una bella rivincita con chi l'ha lasciato andare con troppa facilità. Kulusevski è una delle novità della bianconere, corsa e qualità per Pirlo. La nuova Juve riparte da qui.