"È l'ultima chance per il Milan per entrare la corsa Champions. Inter e Juventus sono difficili da prendere, l'Inter l'ho vista bene e riesce a sostenere i due impegni meglio dei rossoneri. Unico obiettivo, vincere", così Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha parlato della corsa Champions ai microfoni di DAZN.