Corsa Champions League: non vince nessuno! Juventus, è un'occasione unica

Bernede eroe dell'Hellas: vittoria all'ultimo respiro

Fiorentina in crisi: sfuma l'aggancio alla Juventus



La corsa Champions resta aperta: Juve con una grande occasione

L'Hellas Verona trova un successo fondamentale nella corsa alla salvezza, battendo la1-0 grazie alla rete dial quinto dei sette minuti di recupero concessi. Una vittoria pesante per gli uomini di Paolo Zanetti, che guadagnano tre punti preziosi, mentre la squadra di Raffaele Palladino incappa nella terza sconfitta consecutiva, complicando la propria corsa verso la zona Champions League.Il Verona ha impostato una gara di grande sacrificio, chiudendo gli spazi e provando a colpire in ripartenza. La Fiorentina, invece, ha mantenuto il possesso ma ha faticato a creare occasioni nitide. Quando sembrava che la gara dovesse terminare a reti bianche, Bernede ha trovato il guizzo vincente al 95', sfruttando una mischia in area per regalare tre punti d'oro ai gialloblù. Il Bentegodi è esploso di gioia per una vittoria che potrebbe rivelarsi determinante nella lotta per la permanenza in Serie A.La squadra di Palladino aveva l'occasione di avvicinarsi alla Juventus, attualmente quinta a quota 46, ma con questa sconfitta resta ferma al sesto posto con 42 punti. Un campanello d'allarme per la Viola, che nelle ultime tre partite non è riuscita a ottenere punti e ora rischia di essere risucchiata nella lotta per l'Europa.Il weekend ha visto tutte le squadre in corsa per il quarto posto rallentare: il Milan e il Bologna sono caduti, mentre la Lazio ha raccolto solo un pareggio. Questa situazione offre alla Juventus un'opportunità d'oro: vincendo questa sera contro il Cagliari, i bianconeri supererebbero la Lazio, portandosi a quota 47 e avvicinandosi sensibilmente alla zona Champions League.