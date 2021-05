La corsa alla qualificazione in Champions si fa sempre più complicata per la Juventus, attualmente quinta a 72 punti e a -1 dal Napoli. I bianconeri devono vincere le ultime due le partite contro Inter e Bologna, per arrivare a 78 e sperare che le squadre davanti a loro perdano qualche punto per strada. Inoltre, la Juve è in svantaggio negli scontri diretti sia con l'Atalanta che con il Milan, con il Napoli ha una differenza reti peggiore.