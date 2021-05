Quest'ultima giornata della Serie A 2020-2021 è decisiva per stabilire chi arriverà al 3° e al 4° posto qualificandosi in Champions League, e chi invece resterà fuori, quinta, dovendosi quindi accontentare dell'Europa League. La Juventus deve battere il Bologna e sperare nel passo falso di una tra Milan (a Bergamo contro l'Atalanta) e Napoli (in casa col Verona).

Al termine dei primi tempi, la Juve sarebbe qualificata! Questo perché la pratica bolognese è archiviata col 3-0 dei primi 45 minuti, mentre il Milan è in vantaggio 1-0 sull'Atalanta mentre il Napoli ancora è bloccato sullo 0-0 dal Verona, e dunque sarebbero i partenopei per ora a restar fuori dalla prossima Champions, con Juve e Milan qualificate.

Ma mancano ancora i secondi tempi...