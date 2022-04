Fabio Licari, su Gazzetta, commenta così la corsa Champions: "Altro che scudetto. Alla Juve conviene tifare Napoli stasera e poi cominciare a pensare a un progetto seriamente diverso con i milioni della Champions. Con questo non si va avanti, soprattutto in Europa: meglio non farsi illusioni. Se alla bella Roma di questi tempi dovesse riuscire un altro colpaccio, infatti, anche il quarto posto comincerebbe a traballare. E sarebbe un disastro avere Vlahovic e rischiare magari di essere raggiunti dalla Fiorentina alla quale DV7 è stato faticosamente strappato".