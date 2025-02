Corsa Champions, la Fiorentina si fa di nuovo sotto: la distanza dalla Juve

Getty Images

Dopo tre sconfitte consecutive, la Fiorentina ritrova la luce con una prova che, pur non essendo brillante, risulta solida e concreta. In un periodo di partite impegnative, con giovedì in programma la trasferta a Atene contro il Panathinaikos in Conference League, per Raffaele Palladino va bene così. Contro il Lecce, basta un gol di Robin Gosens all'inizio del match per regalare i tre punti ai Viola, che però sprecano un rigore con Beltran, il quale colpisce il palo alla sinistra di Falcone. L’argentino avrà anche l'occasione di rifarsi nel finale, ma il suo colpo di testa finirà sulla traversa. Nonostante qualche sofferenza, la Fiorentina porta a casa una vittoria importante, anche se per il futuro sarà necessario fare di più.

Dall'altra parte, il Lecce incassa la seconda sconfitta di fila, ma la preoccupazione maggiore è l'assenza di gol: per la quarta partita consecutiva, infatti, la squadra salentina non trova la via della rete. Con il quarto posto ora distante quattro punti e una partita in più rispetto alla Juventus, la situazione inizia a farsi delicata per i giallorossi.