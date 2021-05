Luca Marchegiani ha presentato così la gara di domani tra Juventus e Milan: "Non penso ci sia una favorita - ha detto negli studi di Sky Sport - La vittoria del Napoli mette pressione, perché se anche le altre vincono tutte rischia di diventare una gara da dentro o fuori. Per chi perderà, la situazione Champions diventerà complicata. Il pareggio? Lascerebbe la Juventus in vantaggio negli scontri diretti, ma c'è anche l'ipotesi della classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti di più di due squadre".