Corsa Champions, Juventus, Roma e Lazio a pari punti? I criteri per la classifica, chi sarebbe davanti

La classifica aggiornata

4° Juventus 64 punti

5° Lazio 64 punti

6° Roma 63 punti (una partita in meno)

7° Bologna 62 punti

Più ci si avvicina alla fine del campionato e più c'è incertezza nellaDopo la sconfitta del Bologna contro il Milan a San Siro, è arrivato il pareggio traLunedì la Roma affronterà in trasferta l'Atalanta e avrà l'occasione vincendo di superare Juve e Lazio piazzandosi da sola al quarto posto in classifica. Ma cosa succederebbe se due o più di queste squadre arrivassero a pari punti al termine del campionato?

1 - Punti negli scontri diretti;

2 - Differenza reti negli scontri diretti;

3 - Differenza reti generale;

4 - Reti totali realizzate in generale;

5 - Sorteggio.

Juventus e Roma a pari punti, chi andrebbe in Champions?



Juventus e Lazio a pari punti, chi andrebbe in Champions?

Juventus e Bologna a pari punti, chi andrebbe in Champions?



Juventus, Roma e Lazio a pari punti, chi andrebbe in Champions?

Il primo criterio da considerare, in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre è quello degli scontri diretti tra le squadre coinvolte. In seconda battuta, se ci dovesse essere parità, allora si conterebbero le differenze reti negli scontri diretti. A seguire, eventualmente, la differenza reti generale delle squadre e successivamente il numero di goal fatti. Infine, se tutto fosse pari, allora ci sarebbe il sorteggio. Ecco in ordine i criteri da seguire.Di seguito cosa succederebbe se la Juventus arrivasse a pari punti con Roma, Lazio o Bologna?Juventus e Roma hanno pareggiato nei due scontri diretti e quindi in caso di arrivo a pari punti conterebbe la differenza reti, dove i bianconeri al momento sono avanti di due.Se Juventus e Lazio finissero a pari punti ad andare in Champions sarebbero i bianconeri visto che all'andata avevano vinto 1-0 mentre al ritorno c'è stato il pareggio 1-1 e quindi sono avanti negli scontri diretti.Come con la Roma, la Juventus ha pareggiato in entrambe le partite contro il Bologna e quindi conterebbe la differenza reti. Anche in questo caso, i bianconeri hanno una differenza reti migliore, addirittura di 7 goal.Può esserci anche lo scenario in cui tutte e tre le squadre arrivino a pari punti. In questo caso conterebbe la classifica avulsa con Juventus e Roma che avrebbero sei punti (Lazio solo 2). I giallorossi però sarebbero avanti alla Juve perché hanno una differenza reti migliore negli scontri diretti con la Lazio.