Corsa Champions, ora non dipende più solo dalla Juventus: la situazione e il calendario delle rivali

Un punto che non sposta granché, un po' come quello raccolto una settimana fa a Bologna, e che alla fine rischia di rivelarsi sostanzialmente inutile. Il pareggio maturato oggi allo stadio Olimpico trae Lazio non cambia gli equilibri tra le due squadre, ancora appaiate a quota 64 con quella bianconera in vantaggio negli scontri diretti, ma mette entrambe di fronte al pericolo di essere scavalcate (o raggiunte) dalla, che sarà impegnata lunedì sul campo dell'(a sua volta alla ricerca di una vittoria per consolidare quanto prima il terzo posto). Senza contare che dietro c'è sempre un Bologna che incombe, a 62 punti dopo la sconfitta di ieri contro il Milan che a sua volta la insegue a -2.

Si infiamma la corsa Champions

Calendari a confronto

Atalanta-Roma

Lazio-Juventus 1-1

Milan-Bologna 3-1

Venezia-Fiorentina

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Roma-Milan

Atalanta-Parma

Bologna-Genoa

Lazio-Lecce

Milan-Monza

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

La corsa Champions, dunque, si infiamma sempre di più e si deciderà davvero alle ultime due giornate, che vedranno la Juventus tornare all'Allianz Stadium dopo due trasferte consecutive - per affrontare l'Udinese domenica prossima - e poi chiudere la stagione in laguna, contro il Venezia. I bianconeri, neanche a dirlo, non potranno permettersi passi falsi nelle prossime due sfide (anche se a quella contro i friulani rischia davvero di arrivare in totale emergenza), dopo aver lasciato così tanti punti per strada di recente. Ora non resta che attendere il risultato a Bergamo della Roma, che al prossimo turno dovrà poi affrontare in casa il Milan.