Corsa Champions, ipotesi sorteggio se Juventus e Roma arrivano a pari punti

Corsa Champions, cosa succede se due squadre arrivano a pari punti

Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti generale

Goal segnati

L'ipotesi sorteggio

A una giornata dalla fine del campionato è ancora tutto aperto in Serie A per quanto riguarda la corsa al quarto posto, che vale l'ultimo pass di accesso alla prossimadopo quelli strappati da Inter, Napoli e Atalanta. Grazie alla vittoria di ieri contro l'Udinese laarriva all'ultimo turno - che la vedrà impegnata domenica sera sul campo del Venezia - con un leggero vantaggio sulle dirette concorrenti, ovvero la(a -1 con 66 punti) e la(a 65).A rigor di logica, dunque, può ancora succedere di tutto, anche che la Juventus e i giallorossi chiudano la stagione allo stesso punto della classifica. In tal caso, per stabilire chi delle due andrà in Champions dovranno essere seguiti alcuni criteri previsti dal regolamento:

stesse reti negli scontri diretti (1-1 e 0-0)

stessa differenza reti generale (+19)

stesso numero di goal segnati (55)

In quale caso può succedere

Come caso-limite - clamoroso ma aritmeticamente possibile - ci sarebbe poi da considerare l'ipotesi del, che entrerebbe in gioco nel momento in cui le due squadre si trovassero appaiate in graduatoria con tutti i parametri perfettamente identici:Se la Juventus dovesse perdere 3 a 0 contro il Venezia, mentre la Roma pareggiasse 1 a 1 con il Torino (e la Lazio non andasse oltre il pari contro il Lecce), si arriverebbe appunto a una situazione surreale. In questo caso, con tutti i citati criteri di spareggio esauriti, si dovrebbe optare per una soluzione "crudele" come quella dell'estrazione (o del lancio della monetina), in quanto non è previsto come nel caso della lotta per lo scudetto e di quella per la salvezza un'ultima sfida sul campo.