Una vittoria rotonda e importantissima. Il Napoli continua a stupire tutti ed è sempre più lanciato verso un posto in Champions League: in questo momento, in attesa delle gare di Atalanta, Milan e Juventus, gli azzurri sono a quota 72 punti e secondi in classifica. I bianconeri restano ovviamente quinti, ma la distanza dal quarto posto aumenta da uno a tre punti. Non solo: a causa degli scontri diretti, la Juve dovrebbe superare i club, senza avere la possibilità di andare in Europa in caso di superiorità numerica. Dunque, la distanza virtuale dalla Champions League si fa di ben quattro punti...