Un balzo in avanti per il Napoli, ora al secondo posto in classifica. Si anima la corsa Champions, ancora una volta: gli azzurri tornano a vincere dopo il bari beffa con il Cagliari e schiantano lo Spezia per 4-1 in trasferta. Adesso? La classifica 'inguaia' Atalanta, Juventus e Milan, a una lunghezza di distanza e con un match da giocare. Bianconeri e rossoneri si affronteranno domani sera a Torino; la Lazio questa sera alle 20.45 a Firenze.