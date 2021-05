Un occhio al campionato, aspettando l'inizio dell'Europeo. Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport della lotta per la qualificazione in Champions League che vede coinvolta anche la Juventus: "Oggi la classifica dà chiaramente vantaggio alle squadre che sono davanti, ma può davvero succedere di tutto. Tra il Napoli e la Juventus c'è un solo punto di differenza, per questo non si può dare nulla di scontato".