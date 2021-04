Una giornata in meno, ma tutto ancora in gioco. La corsa per la Champions League in Serie A a 8 giornate vede ben sei squadre - esclusa l’Inter che ha più di mezzo scudetto in tasca - potenzialmente in lotta. Secondo i betting analyst di SNAI, però, la favorita per entrare nella prossima edizione della Champions League è la Juventus, in quota a 1,15, seguita da Atalanta e Milan, entrambe in quota a 1,25. Prima delle escluse, invece, è il Napoli, la cui quota, già sensibilmente più alta rispetto alle altre nelle scorse settimane, è salita ancora, e, come riporta Agipronews, si trova a 1,85. Lo scontro diretto perso con i bianconeri, in questo senso, ha pesato molto per gli uomini di Gattuso. Quote che sfiorano l’impresa, nonostante la classifica "corta", quelle di Lazio e Roma: un piazzamento tra le prime quattro da parte dei biancocelesti vale 5,25 la posta, mentre addirittura 12 per i giallorossi.