Corsa Champions, cosa succede in caso di arrivo a pari punti: ci sarà lo spareggio?

Corsa Champions, cosa succede se due squadre arrivano a pari punti

Se in vetta alla classifica continua la lotta tra Inter e Napoli, con i nerazzurri primi e avanti di tre lunghezze, è sempre più appassionante ed equilibrata la lotta per gli altri due posti che valgono la qualificazione in Champions. Anche l'Atalanta infatti, con gli ultimi risultati, è rientrata in lotta e non è sicura della qualificazione. Bologna, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina sono in corsa per la zona Champions, ma cosa succede se ci sarà un arrivo tra due squadre a pari punti?

Punti fatti negli scontri diretti tra tutte le squadre a parità di punti

Differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti

Differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato

Maggior numero di reti segnate nell’intero campionato

In caso di arrivo a pari punti in vetta alla classifica, ci sarebbe lo spareggio tra le due squadre classificate prime. Per gli altri posti invece, in caso di arrivo a pari punti (ad eccezione della salvezza), non ci sarebbe uno spareggio tra le squadre. Ecco cosa conterebbe.Se ad esempio, Bologna e Juventus concludessero il campionato al quarto posto con gli stessi punti, a determinare chi arriverà prima saranno:Discorso identico in caso di arrivo a pari punti tra tre squadre; in questo caso verrebbero presi in esame tutti gli scontri diretti tra le squadre a pari punti e poi le varie differenze reti.