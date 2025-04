Corsa Champions, cosa dice la storia? Ecco come si comporta la Juventus nel gruppone per l'Europa

AFP via Getty Images

Nella bagarre, la Juventus vince



Il caso Pirlo: l’istinto della sopravvivenza



Con Tudor, nel segno della continuità

C’è una verità che sopravvive al tempo, ai ribaltoni tattici, agli inverni pieni di spine e persino agli infortuni che lacerano le speranze: quando lasente nell’aria il profumo della, difficilmente perde la rotta. Perché la rincorsa alla Coppa più ambita non si gioca solo sulla lavagna dei moduli o sul tabellino dei punti: è una pulsione, un richiamo quasi antico, che riemerge puntuale nei momenti chiave.Era l’epoca delle cicatrici non rimarginate, delle stagioni opache chiuse al settimo posto, tra il 2009 e il 2011. Un biennio smarrito, che segnò la fine di un ciclo e l’inizio, affamato e furioso, di un altro.Quando la classifica si complica e la corsa per i primi quattro posti diventa una mischia di ambizioni e pressione, la Juve, invece di perdersi, si ritrova. È come se, nel caos, riscoprisse la propria natura. L’esempio più recente risale a due stagioni fa: nonostante una penalizzazione di dieci punti, i bianconeri avevano chiuso al terzo posto sul campo.Ma è l’annata 2020-21, quella guidata da, a restituire con più nitidezza l’istinto di sopravvivenza juventino. Pirlo era alla sua prima esperienza, ancora più figura simbolica che tecnico affermato. Eppure, all’ultima curva, con l’acqua alla gola e i destini appesi ai risultati degli altri,. Vinse a Bologna, ma soprattutto fu graziata – quasi per destino – dai gol di Simeone, che trafisse il Napoli e spalancò la porta della Champions. Sembrava un romanzo: in realtà fu solo la conferma di un’abitudine al risultato che supera le apparenze.Oggi il testimone è in mano a Igor Tudor, chiamato a traghettare la Juventus verso un nuovo ciclo.E c’è soprattutto quella consapevolezza antica: la Champions non è un premio, ma un diritto da difendere. Bologna, Roma, Lazio: tutte in corsa, tutte con un’identità nitida. Ma solo la Juventus conosce così intimamente questa scalata. Non per vocazione, ma per abitudine.Il calcio bianconero, oggi, è più cauto che audace. Meno istinto, più equilibrio. Raramente incanta, ma prova a capitalizzare. E basta scorrere la classifica, anche nei momenti più opachi, per scoprire un dato curioso ma rivelatore: la Juventus non è mai davvero scivolata fuori dal radar Champions. Un dettaglio che ha dato forza e fiducia al gruppo, al contrario di quanto accaduto ad esempio al Milan, protagonista di una stagione più umorale e scomposta.