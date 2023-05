Vincono Lazio, Atalanta e Milan, perde l'Inter. Il weekend della 36a giornata di Serie A riscrive la lotta Champions League, in attesa delle sfide di domani, con la Roma impegnata contro la Salernitana (ore 18.30) e la Juve in trasferta al Castellani di Empoli (ore 20.45). Dietro al Napoli campione d'Italia c'è la Juve a 69 punti (in attesa di capire se verrà penalizzata), seguita dalla Lazio a 68 e dall'Inter a 66. Quinto posto per il Milan con 64 punti, sesta l'Atalanta con 61. La Roma attualmente è settima con 59.