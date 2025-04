Corsa Champions, che tegola per il Bologna: perde Ndoye per infortunio. Salta la Juve

GETTY

Le condizioni di Ndoye

Brutte notizie per ildi Vincenzo. Dansarà costretto a fermarsi per un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi per 2-3 settimane. L'attaccante svizzero, protagonista in questa stagione, rischia seriamente di saltare la finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma il prossimo 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.Nel bollettino medico diffuso oggi dal club felsineo si legge: "Non sono disponibili Dan Ndoye (risentimento alla coscia sinistra accusato ieri, tempi di recupero stimati in 2-3 settimane) ed Estanis Pedrola (risentimento alla coscia sinistra, da valutare nei prossimi giorni)". Una doppia tegola per Italiano, che si trova a dover gestire un momento cruciale della stagione con alcune pedine fondamentali incerte.

Prima della finale, il Bologna affronterà l’Udinese (domani), la Juventus (4 maggio) e il Milan (11 maggio) in campionato, in una volata che sarà decisiva anche per la qualificazione europea. La speranza è che Ndoye riesca a recuperare almeno per la sfida dell’Olimpico, ma al momento la sua presenza è in forte dubbio.Un’assenza pesante che potrebbe costringere il tecnico rossoblù a trovare nuove soluzioni offensive nelle prossime settimane.