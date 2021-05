Gian Piero Gasperini, a Sky, parla del cammino dell'Atalanta.



MATEMATICAMENTE IN CHAMPIONS - "Dalla matematica non scappi. Con tre punti mi pare sia matematico. Dove li fai, non lo so. A meno che la Juve non batta l'Inter, dobbiamo guardare le nostre forze e siamo responsabili del nostro destino. Se facciamo tre punti siamo in Champions".