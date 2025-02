Corsa Champions, Atalanta in emergenza totale: altri tre infortuni dopo Lookman, Scalvini e Kossounou

Getty Images

Emergenza totale in casadopo il pareggio casalingo col Torino. La Dea, che in classifica è terza con 7 punti di vantaggio dopo la Juventus, è alle prese con una situazione infortuni decisamente preoccupante. Dopo i precedenti problemi fisici che hanno fermato(costretto all'operazione),(1 mese di stop) e, che si dovrà operare alla spalla,perde altri tre giocatori:L'attaccante, che era appena rientrato dopo la rottura del crociato, ha rimediato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro. In attesa di consulenza, il classe 1999 è nuovamente a rischio operazione. Carnesecchi ha invece accusato una lesione di basso grado dell’adduttore lungo destro. Infine Kolasinac: per il bosniaco lesione 1°grado del bicipite femorale destro e circa 2 settimane di stop.