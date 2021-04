4









Un piano semplice quanto complesso, perché il calcio è imprevedibile. La Juventus dovrà cercare di vincere tutte le ultime sei partite rimaste per arrivare in Champions League, soprattutto le prossime due trasferte contro Fiorentina (oggi) e Udinese. Facile più a dirsi che a farsi, alla luce della disfatta per 3-0 rimediata allo Stadium contro i viola. Assumono rilevanza primaria queste due sfide perché anticipano lo scontro diretto contro il Milan: raccogliere un bottino di 6 punti metterebbe grande pressione ai rossoneri, impegnati domani contro una big contro la Lazio e successivamente con il Benevento, squadra da non sottovalutare. Senza contare che il Napoli, facilitato dal calendario, insegue alle calcagna, e l’Atalanta si trova a pari merito con la Juve.



