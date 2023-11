La Juve non è impegnata in Champions League ma guarda con attenzione ciò che succede nella competizione europea. Solo una tra Juve, Napoli e Milan infatti si qualificherà insieme all'Inter per il Mondiale per Club, che si disputerà negli Stati Uniti nel 2025. Al momento, i bianconeri sarebbero dentro ma tutto dipenderà da ciò che faranno le altre due italiane in Champions, a partite da questa sera.I rossoneri sono impegnati contro il Borussia Dortmund, una sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi. In caso di passaggio del turno, il Milan si avvicinerebbe pericolosamente al ranking della Juve (sistema su cui si basa l'accesso al Mondiale per Club). Più staccato il Napoli anche se i campioni d'Italia sono più vicini agli ottavi. Il Napoli diventerebbe un problema per la Juve, riferisce Tuttosport, solo se si qualificasse ai quarti.