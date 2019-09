La Juve è fortemente interessata a Erling Braut Haland, attaccante classe 2000 del Salisburgo, che tanto bene ha fatto in Champions. Il giocatore è però seguito da diverse squadre in giro per l'Europa: Manchester United, Manchester City e Barcellona su tutte. Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, alla fine a decidere la futura destinazione del gioiello norvegese sarà Mino Raiola, che ne cura gli interessi.